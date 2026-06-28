Mondiali 2026, cosa succede in caso di parità al 90'? Il regolamento di sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali, finale

Sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finale. Al Mondiale 2026 è prevista una fase in più (quella dei sedicesimi) in virtù dell'allargamento del numero di squadre da 32 a 48. A livello pratico non cambia molto, semplicemente giocheranno la fase ad eliminazione diretta otto squadre in più.
A livello di regolamento la Coppa del Mondo 2026 non modifica nulla rispetto al passato, anche relativamente in caso di parità al 90': qualora due squadre concludano la propria partita 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 e via dicendo, si andrà avanti fino a quando una delle due non avrà conquistato il successo.
Rispetto ad altri tornei, dunque, non verrà favorita la squadra che ha ottenuto più punti nel girone, nè quella con il più alto posizionamento nel Ranking FIFA.