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Mondiali 2026, cosa succede in caso di parità al 90'? Il regolamento di sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali, finale Coppa del Mondo Francia Spagna Argentina Germania

Come funziona l 0-0, l'1-1 e il 2-2 al Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti: non saranno favorite le Nazionali in base ai punti ottenuti nel girone.

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