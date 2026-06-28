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Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
Francesco Schirru

Mondiali 2026, cosa succede in caso di parità al 90'? Il regolamento di sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali, finale

Coppa del Mondo
Francia
Spagna
Argentina
Germania

Come funziona l 0-0, l'1-1 e il 2-2 al Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti: non saranno favorite le Nazionali in base ai punti ottenuti nel girone.

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Sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finale. Al Mondiale 2026 è prevista una fase in più (quella dei sedicesimi) in virtù dell'allargamento del numero di squadre da 32 a 48. A livello pratico non cambia molto, semplicemente giocheranno la fase ad eliminazione diretta otto squadre in più.

A livello di regolamento la Coppa del Mondo 2026 non modifica nulla rispetto al passato, anche relativamente in caso di parità al 90': qualora due squadre concludano la propria partita 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 e via dicendo, si andrà avanti fino a quando una delle due non avrà conquistato il successo.

Rispetto ad altri tornei, dunque, non verrà favorita la squadra che ha ottenuto più punti nel girone, nè quella con il più alto posizionamento nel Ranking FIFA.

  • DAI SEDICESIMI ALLA FINALE

    Il regolamento di sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finale è il medesimo: se due squadre sono ferme sul pareggio dopo i due tempi regolamentari, vengono disputati due tempi da 15 minuti, ovvero i supplementari.

    In caso di ulteriore pareggio si tirano i rigori, così da determinare la squadra al turno successivo del Mondiale 2026.


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  • GARA UNICA

    Le partite del Mondiale post girone sono in gara unica, significa che non esiste un secondo match di ritorno (tra le squadre in questione).

    Due squadre si possono affrontare due volte nel corso dei Mondiali 2026, ma solamente con una sfida nel girone e una nel proseguo della competizione, a seconda del proprio piazzamento e del tabellone.

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  • LE PARTITE AI SUPPLEMENTARI NEL 2022

    Curiosamente nessuna partita del Mondiale 2022 è stata decisa ai supplementari dopo il pareggio nei tempi regolamentari.

    Ogni match in pareggio al 90' è rimasto tale anche dopo i due tempi extra, rendendo necessaria la lotteria dei rigori.

    Quattro anni fa sono arrivate ai rigori Giappone-Croazia (avanti i croati), Marocco-Spagna (avanti i primi), Croazia-Brasile (ancora qualificati i primi), Olanda-Argentina e la finale Francia-Argentina, entrambe vinte dalla squadra albiceleste Campione del Mondo.