Campionato mondiale per club

La FIFA ha svelato il trofeo che verrà consegnato alla squadra vincitrice del nuovo Mondiale per Club in programma nel 2025.

In attesa del sorteggio, in programma tra poche settimane, il nuovo Mondiale per Club prende sempre più forma.

L'ultima novità riguarda il trofeo che verrà consegnato alla squadra vincitrice della prima edizione.

A svelarlo è stato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha fortemente voluto il nuovo Mondiale per Club in programma la prossima estate negli USA.