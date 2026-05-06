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Francesco Schirru

Il Mondiale non sarà trasmesso in Cina e in India? 3 miliardi di persone rischiano di non vederlo

Coppa del Mondo

A poco più di un mese dal torno, nè Cina nè India hanno ancora ottenuto i diritti per la trasmissione della Coppa del Mondo 2026: nell'ultima edizione vennero annunciati più di un anno prima.

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I due paesi più popolosi del mondo potrebbero non trasmettere il Mondiale. A poco di un mese dall'inizio del torneo in Canada, Messico e Stati Uniti, i diritti tv non sono assicurati in Cina e in India, nazioni che combinate contano quasi 3 miliardi di persone, più di un terzo della popolazione mondiale totale.

La FIFA non sembra preoccupata, in virtù di una nota di alcuni giorni fa che recitava "le discussioni in Cina e in India per quanto riguarda la vendita ⁠dei diritti dei media per la Coppa del Mondo FIFA 2026 sono in corso e devono rimanere confidenziali in questa fase", ma centinaia di milioni di fans si domandano se riusciranno a vedere il Mondiale imminente o meno.

Da canto suo la FIFA è consapevole di quanto una mancata trasmissione del Mondiale nei due paesi più popolosi del mondo possa portare a conseguenze di visione tragiche, considerando come nel 2022 la metà degli spettatori mondiali sulle piattaforme ditgali e social era presente nella sola Cina. Cina che ha rappresentato anche il 17% degli spettatori televisivi, rispetto al basso 2,9% dell'India.

  • LE TRATTATIVE

    Reuters fa sapere come l'unione Reliance-Disney abbia offerto 20 milioni di dollari per i diritti di trasmissione del Mondiale in India, una proposta non giudicata accettabile dalla FIFA. In ballo c'era anche Sony, che ha però deciso di non effettuare un'offerta concreta.

    Per quanto riguarda la Cina, invece, non sembra che l'emittente statale CCTV possa presentare nuovamente l'offerta per i diritti, dopo averli ottenuti con largo anticipo sia nel 2018 che nel 2022.

    Il tempo stringe, non solo per l'effettivo accordo: in cinque settimane occorre trovarlo, spostare infrastrutture di trasmissione in maniera rapida e correre sul fronte pubblicitario per presentare il Mondiale.

    Per il torneo 2022 l'India annunciò Reliance-Disney più di un anno prima, con i diritti venduti per 60 milioni. La FIFA, ha affermato una fonte a Reuters, sta cercando un accordo di natura economicamente simile per poter trasmettere l'evento. Inizialmente la FIFA avrebbe chiesto 100 milioni prima di abbassare la cifra, ma dall'altra parte la proposta di 20 è stata giudicata decisamente troppo bassa.

    L'India non sembra aver alcuna intenzione di indietreggiare sulle sue posizioni, considerando, come evidenziato dalla fonte di Reuters come "il calcio sia un segmento di nicchia in India".

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