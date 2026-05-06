Il Mondiale non sarà trasmesso in Cina e in India? 3 miliardi di persone rischiano di non vederlo

I due paesi più popolosi del mondo potrebbero non trasmettere il Mondiale. A poco di un mese dall'inizio del torneo in Canada, Messico e Stati Uniti, i diritti tv non sono assicurati in Cina e in India, nazioni che combinate contano quasi 3 miliardi di persone, più di un terzo della popolazione mondiale totale.

La FIFA non sembra preoccupata, in virtù di una nota di alcuni giorni fa che recitava "le discussioni in Cina e in India per quanto riguarda la vendita ⁠dei diritti dei media per la Coppa del Mondo FIFA 2026 sono in corso e devono rimanere confidenziali in questa fase", ma centinaia di milioni di fans si domandano se riusciranno a vedere il Mondiale imminente o meno.

Da canto suo la FIFA è consapevole di quanto una mancata trasmissione del Mondiale nei due paesi più popolosi del mondo possa portare a conseguenze di visione tragiche, considerando come nel 2022 la metà degli spettatori mondiali sulle piattaforme ditgali e social era presente nella sola Cina. Cina che ha rappresentato anche il 17% degli spettatori televisivi, rispetto al basso 2,9% dell'India.