FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PSGAFP
Nino Caracciolo

Monaco-PSG dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Monaco e PSG si affrontano nella 14ª giornata della Ligue 1 2025/2026: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Il PSG per confermarsi in vetta e per provare ad allungare il margine sulle inseguitrici, il Monaco per lasciarsi alle spalle il momento difficile e iniziare la risalita in classifica.

La quattordicesima giornata di Ligue 1 mette davanti due delle grandi del calcio francese: la squadra allenata da Luis Enrique ha vinto le ultime tre gare di campionato e si presenta al match da prima in classifica con 30 punti.

Momento delicato invece per il Monaco, ottavo in graduatoria con 20 punti e sempre ko nelle ultime tre giornata di Ligue 1.

Tutte le info su Monaco-PSG: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • MONACO-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Monaco-PSG
    • Data: sabato 29 novembre 2025
    • Orario: 17:00
    • Canale TV: Sky Sport Max (canale 206)
    • Streaming: Sky Go e NOW

  • PROBABILI FORMAZIONI MONACO-PSG

    PSG (4-3-3); Chevalier; Z.Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; J.Neves, Vitinha, F.Ruiz; Kvaratskhelia, G.Ramos, Barcola. All.: Luis Enrique.

    MONACO (3-4-2-1): Hradecky; Kehrer, Salisu, C.Henrique; Vanderson, Teze, Coulibaly, Ouattara; Minamino, Akliouche; Balogun. All.: Pocognoli.

  • ORARIO MONACO-PSG

    La gara fra Monaco e PSG, valida per la quattordicesima giornata della Ligue 1 2025/2026, si gioca sabato 29 novembre 2025 allo stadio Louis II, nel Principato di Monaco. Il fischio d’inizio dell’incontro è previsto alle ore 17:00.  

  • DOVE VEDERE MONACO-PSG IN TV

    Il match di Ligue 1 Monaco e PSG sarà trasmesso in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Max (206). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.  

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • MONACO-PSG IN DIRETTA STREAMING

    Gli abbonati Sky potranno seguire la gara tra Monaco e PSG in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go.

    La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile inoltre seguire il match del campionato francese tra Monaco e PSG anche su GOAL grazie alla nostra diretta testuale con tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e i momenti salienti dell’incontro valido per la quattordicesima giornata di Ligue 1.

