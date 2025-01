Monaco-PSG dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Paris Saint-Germain vs Monaco

A Doha va in scena la Supercoppa che decreterà il primo titolo stagionale per i francesi: sarà sfida tra Monaco e PSG.

Gennaio 2025 vede disputarsi una partita valevole per il primo trofeo stagionale per le formazioni francesi.

Da una parte il Monaco di Adolf Hütter, dall'altra il PSG di Luis Enrique, rispettivamente la terza e la prima classificata nel corso della Ligue 1 2024/25.

Le due squadre si sono affrontate poco più di due settimane fa in campionato, con i parigini che hanno vinto in trasferta con il risultato di 4-2.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.