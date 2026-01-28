Goal.com
Monaco-Juventus 0-0 pagelle e tabellino: Balogun meglio di Openda, Koopmeiners spreca un'altra chance, Yildiz timido

La Juventus pareggia contro il Monaco dopo una partita non entusiasmante: la squadra di Spalletti andrà a giocarsi i playoff.

La Juventus chiude al tredicesimo posto la fase campionato di Champions League. Di seguito la cronaca della partita pareggiata contro il Monaco. 

Subito una grandissima occasione per il Monaco sui piedi di Akliouche che non sfrutta il clamoroso errore di Perin in impostazione; il talento del Monaco a porta vuota calcia di prima ma colpisce malissimo e conclude fuori.

Meglio i padroni di casa nella prima parte di gara, con tanti errori dei bianconeri, mai davvero pericolosi nella prima mezz'ora. Perin si fa perdonare con una grande parata su Vanderson, che da posizione defilata dentro l'area di rigore trova lo specchio della porta. Ancora il terzino brasiliano ci prova, questa volta dalla distanza, attento Perin.

Ad avere la prima chance per la Juve è Openda, lanciato in profondità il belga cerca lo spazio per calciare, la sua conclusione finisce non di molto a lato. La ripresa parte con ancora Openda pericoloso, l'ex Lipsia sul cross di McKennie non riesce a coordinarsi però. 

Si fa rivedere anche Balogun da posizione defilata calcia ma il tiro è troppo centrale, facile per Perin bloccare. L'ultima opportunità è sui piedi di Zhegrova che nei minuti di recupero cerca la giocata individuale calciando dalla distanza, tiro alto. 

  • PAGELLE MONACO

    Il migliore è Vanderson (7), spinta continua per tutto il match e solo un grande intervento di Perin gli nega la gioia del goal. Grande impatto di Camara (6,5) in mezzo al campo. Akliouche (5,5) mostra le sue qualità ma ha la responsabilità del goal divorato a inizio partita. Balogun (6,5) mette in apprensione la difesa bianconera costantemente.

    MONACO(4-2-3-1): Kohn 6; Vanderson 7, Kehrer 6, Teze 6, Caio Henrique 6,5; Zakaria 6, Camara 6,5; Akliouche 6, Coulibaly 5,5 (dal 77' Bamba s.v), Golovin 6 (dall'89' Ouattara s.v); Balogun 6,5. All. Pocognoli

  • PAGELLE JUVENTUS

    Perin (6) non paga l'errore iniziale e poi si fa 'perdonare' con un grande intervento; Bremer (5,5) fatica a contenere Balogun. Non sfrutta la chance Koopmeiners (5), inesistente per tutta la partita; primo tempo in ombra per Conceicao (5,5) che esce all'intervallo. Openda (5,5) cresce nel match, ha solo una vera occasione ma nel complesso non dà la risposta che Spalletti avrebbe voluto vedere. Non riesce a cambiare la partita Yildiz (5,5) mai incisivo nei 45 minuti inc ampo. 

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 6; Kalulu 6, Bremer 5,5, Kelly 6, Cabal 6 (dal 75' Cambiaso 6); Koopmeiners 5 (dal 73' Zhegrova 6), Thuram 6 (dall'83' David s.v); McKennie 5,5, Miretti 5 (dal 45' Adzic 5,5), Conceicao 5,5 (dal 45' Yildiz 5,5) ; Openda 5,5. All. Spalletti

  • TABELLINO MONACO-JUVENTUS

    Marcatori: -

    MONACO(4-2-3-1): Kohn 6; Vanderson 7, Kehrer 6, Teze 6, Caio Henrique 6,5; Zakaria 6, Camara 6,5; Akliouche 6, Coulibaly 5,5 (dal 77' Bamba s.v), Golovin 6(dall'89' Ouattara s.v); Balogun 6,5. All. Pocognoli

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin 6; Kalulu 6, Bremer 5,5, Kelly 6, Cabal 6 (dal 75' Cambiaso 6); Koopmeiners 5 (dal 73' Zhegrova 6), Thuram 6 (dall'83' David s.v); McKennie 5,5, Miretti 5 (dal 45' Adzic 5,5), Conceicao 5,5 (dal 45' Yildiz 6) ; Openda 5,5. All. Spalletti

    Arbitro: Jose Maria Sanchez

    Ammoniti: Kehrer (M), Camara (M), Yildiz (J), Adzic (J)

    Espulsi: -

0