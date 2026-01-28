Monaco-Juventus 0-0 pagelle e tabellino: Balogun meglio di Openda, Koopmeiners spreca un'altra chance, Yildiz timido

Il migliore è Vanderson (7), spinta continua per tutto il match e solo un grande intervento di Perin gli nega la gioia del goal. Grande impatto di Camara (6,5) in mezzo al campo. Akliouche (5,5) mostra le sue qualità ma ha la responsabilità del goal divorato a inizio partita. Balogun (6,5) mette in apprensione la difesa bianconera costantemente.

MONACO(4-2-3-1): Kohn 6; Vanderson 7, Kehrer 6, Teze 6, Caio Henrique 6,5; Zakaria 6, Camara 6,5; Akliouche 6, Coulibaly 5,5 (dal 77' Bamba s.v), Golovin 6 (dall'89' Ouattara s.v); Balogun 6,5. All. Pocognoli