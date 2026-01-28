Monaco-Juventus 0-0 pagelle e tabellino: Balogun meglio di Openda, Koopmeiners spreca un'altra chance, Yildiz timido

La Juventus chiude al tredicesimo posto la fase campionato di Champions League. Di seguito la cronaca della partita pareggiata contro il Monaco.
Subito una grandissima occasione per il Monaco sui piedi di Akliouche che non sfrutta il clamoroso errore di Perin in impostazione; il talento del Monaco a porta vuota calcia di prima ma colpisce malissimo e conclude fuori.
Meglio i padroni di casa nella prima parte di gara, con tanti errori dei bianconeri, mai davvero pericolosi nella prima mezz'ora. Perin si fa perdonare con una grande parata su Vanderson, che da posizione defilata dentro l'area di rigore trova lo specchio della porta. Ancora il terzino brasiliano ci prova, questa volta dalla distanza, attento Perin.
Ad avere la prima chance per la Juve è Openda, lanciato in profondità il belga cerca lo spazio per calciare, la sua conclusione finisce non di molto a lato. La ripresa parte con ancora Openda pericoloso, l'ex Lipsia sul cross di McKennie non riesce a coordinarsi però.
Si fa rivedere anche Balogun da posizione defilata calcia ma il tiro è troppo centrale, facile per Perin bloccare. L'ultima opportunità è sui piedi di Zhegrova che nei minuti di recupero cerca la giocata individuale calciando dalla distanza, tiro alto.