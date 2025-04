Il momento no di Dimarco, specchio delle difficoltà dell’Inter: gli errori difensivi con Bologna e Milan costano caro

L'esterno nerazzurro sta attraversando forse il momento più delicato della sua stagione: gli infortuni e il calendario fitto di impegni non aiutano.

Per la prima volta in questa stagione, l’Inter ha incassato due sconfitte consecutive in tutte le competizioni, un evento che non si verificava da oltre due anni.

La squadra di Simone Inzaghi è apparsa meno brillante del solito sia nella sfida di campionato contro il Bologna che nel derby di Coppa Italia contro il Milan, gara che è costata ai nerazzurri uno degli obiettivi stagionali.

Tra i giocatori più in difficoltà c’è Federico Dimarco, alle prese con qualche problema fisico e un leggero calo di forma, in quello che potrebbe essere il primo momento complicato della sua stagione.

I suoi recenti errori — sulla rete di Harry Kane contro il Bayern Monaco e sulla girata di Riccardo Orsolini contro il Bologna — sono stati confermati anche dalla prestazione opaca nel derby di coppa, dove ha concesso troppo spazio ad Alex Jimenez nell’azione che ha portato all’assist per l’1-0 firmato Luka Jovic.