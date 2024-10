Molto più di un vice: contro lo Stoccarda Perin ha dimostrato che la Juve ha due titolari in porta

Mattia Perin contro lo Stoccarda ha giocato una partita praticamente perfetta: una prestazione da titolare aggiunto per la Juventus.

Una serata perfetta per 92’, poi il goal accompagnato dall’amaro sapore della beffa.

Una beffa non per la Juventus, che contro lo Stoccarda ha indossato l’abito peggiore della stagione, bensì per Mattia Perin che, schierato titolare in virtù della squalifica di Di Gregorio, con i suoi interventi per poco non è riuscito a regalare alla Vecchia Signora quel punto che, per come si erano messe le cose, avrebbe assunto il colore (e il valore) dell’oro.

A trafiggerlo in pieno recupero è stato Touré per il goal del definitivo 0-1, ma solo dopo che per tutto il match il portiere bianconero era riuscito a parare tutto ciò che era umanamente parabile.