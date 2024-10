Moise Kean tra calcio e musica: "Io e Leão stiamo scrivendo un disco insieme"

L'attaccante viola, intervistato da Sportweek, ha trattato vari temi, tra cui il suo rapporto con la musica: "Io e Leão faremo un disco".

Dal suo arrivo in estate alla Fiorentina, Moise Kean sembra un giocatore totalmente rinato: l'ex attaccante della Juventus si è lasciato alle spalle anni difficili ed è pronto a riscattarsi definitivamente in maglia viola.

In questo avvio di stagione, il classe 2000 ha già realizzato cinque reti e fornito un assist in 11 partite tra Serie A e Conference League, dopo le zero partecipazioni al goal in maglia bianconera nella passata stagione.

Nell'ultima edizione di Sportweek è presente una sua intervista, nella quale ha trattato diversi temi: dalla famiglia, al calcio, passando per la sua forte passione per la musica, quest'ultima condivisa con Rafael Leão.