ricci milanGetty Images
Michael Di Chiaro

Modric verso la panchina, occasione per Fullkrug? Chi gioca titolare Fiorentina-Milan: le opzioni di Allegri

Il croato viaggia verso un turno di riposo a Firenze: al suo posto, in cabina di regia, toccherà all'ex Torino.

Archiviato il palpitante pareggio interno contro il Genoa, il Milan, scivolato a -3 dalla capolista Inter, si appresta ad affrontare la delicata trasferta di Firenze contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, a sua volta reduce da un altro rocambolesco pareggio contro la Lazio.

A differenza di quanto visto contro il Grifone, Massimiliano Allegri potrebbe operare qualche cambio di formazione in vista del match che si giocherà allo Stadio Franchi.

Di seguito ecco quali potrebbero essere le scelte del tecnico rossonero.

  • MODRIC VERSO LA PANCHINA

    La prima grande novità potrebbe riguardare Luka Modric. Il croato, stando a quanto riferito da Sky, potrebbe inizialmente partire dalla panchina. 

    Nessun allarme per il centrocampista croato ma un turno di riposo preventivamente concordato visti gli impegni ravvicinati dell'ultimo periodo. Per l'ex Real Madrid, dunque, dovrebbe esserci spazio a gara in corso.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI MODRIC

    Con Modric destinato inizialmente alla panchina, il ruolo di play dovrebbe toccare a Ricci che agirà da perno centrale nel centrocampo a tre

    Ai suoi lati ci saranno Rabiot, certo di una maglia da titolare, e uno tra Loftus-Cheek e Fofana, con l'inglese che parte sensibilmente favorito.

  • FULLKRUG TITOLARE?

    E Fullkrug? L'attaccante tedesco ha messo insieme i suoi primi minuti in rossonero sia contro il Cagliari che contro il Genoa nell'ultima gara a San Siro.

    Contro la Fiorentina, l'attaccante arrivato a gennaio dal West Ham dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina ma con la possibilità di poter incidere in corso d'opera: Allegri, infatti, punterà ancora sul tandem Leao-Pulisic.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN CONTRO LA FIORENTINA

    (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot; Pulisic, Leao. All. Allegri.

Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Milan crest
Milan
MIL
0