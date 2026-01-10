Modric verso la panchina, occasione per Fullkrug? Chi gioca titolare Fiorentina-Milan: le opzioni di Allegri

Archiviato il palpitante pareggio interno contro il Genoa, il Milan, scivolato a -3 dalla capolista Inter, si appresta ad affrontare la delicata trasferta di Firenze contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, a sua volta reduce da un altro rocambolesco pareggio contro la Lazio.
A differenza di quanto visto contro il Grifone, Massimiliano Allegri potrebbe operare qualche cambio di formazione in vista del match che si giocherà allo Stadio Franchi.
Di seguito ecco quali potrebbero essere le scelte del tecnico rossonero.