Mittelstädt titolare nella Germania ad Euro 2024: non aveva mai giocato fino a marzo, ha convinto Nagelsmann

Da quando è stato convocato per la prima volta a marzo, Mittelstädt non ha più mollato il posto da titolare sulla fascia sinistra.

C'è chi, come Neuer e Muller, ha già avuto modo di vincere tutto, rappresentando il proprio club e il proprio paese. C'è chi ormai ci sta facendo l'abitudine, nonostante l'emozione si evolva senza lasciare nulla al caso. E c'è chi invece si presenta ad Euro 2024, in maglia Germania, per la prima grande opportunità della carriera. Per Maximilian Mittelstädt, finalmente, sta accadendo tutto molto in fretta.

Nativo di Berlino, classe 1997, Mittelstädt non è certo un giovanissimo alle prime armi, ma non ha mai avuto modo di mettersi in mostra a grandissimi livelli nel corso della sua carriera, spesa quasi interamente nella nativa città tedesca, con la casacca dell'Hertha.

Dal 2023, però, tutto è cambiato. La firma con lo Stoccarda, la qualificazione in Champions League e la possibilità di far parte della sorpresa stagionale, ha aperto a Mittelstädt le porte della Germania, che aveva solo sognato nell'ultimo decennio. Primo step, la chiamata. Secondo step, l'esordio. L'ultimo è quello della titolarità, improvvisa e insperata.