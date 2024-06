L'ex attaccante rossoblù irreperibile da oltre dieci giorni. Il presidente del club argentino in cui gioca: "Siamo preoccupati".

Preoccupazione intorno alle sorti di Ricardo Centurion, attaccante classe 1993 attualmente in forza al Velez Sarsfield.

L'ex centravanti del Genoa è scomparso da oltre dieci giorni, nel corso dei quali non ha dato notizie di alcun genere.

Ricerche e contatti per cercare di rintracciarlo non hanno sortito effetto, il che non fa che aumentare l'angoscia per le sue sorti.