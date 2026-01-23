Miretti o Conceicao: chi gioca titolare contro il Napoli? Il grande dubbio di Spalletti e la probabile formazione della Juventus per la sfida con gli azzurri di Conte

Il countdown è ufficialmente iniziato. Archiviati gli impegni nel settimo turno della League Phase di Champions League, Juventus e Napoli si preparano allo scontro diretto in campionato, in programma domenica alle 18:00.
Nella marcia di avvicinamento alla sfida, il dubbio in casa bianconera riguarda la trequarti, con Fabio Miretti e Francisco Conceicao a contendersi una maglia dal primo minuto.
La sfida di domenica allo Stadium, fondamentale nella corsa alla prossima Champions League, costringe Luciano Spalletti a scelte ponderate dopo il successo in Champions League contro il Benfica.
Il tecnico bianconero riflette sulla formazione da mandare in campo contro il Napoli di Conte e il principale dubbio riguarda proprio il ballottaggio tra Miretti e Conceicao.