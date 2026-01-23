Miretti o Conceicao: chi gioca titolare contro il Napoli? Il grande dubbio di Spalletti e la probabile formazione della Juventus per la sfida con gli azzurri di Conte

Dopo l’ultimo infortunio muscolare, Francisco Conceicao è tornato pienamente disponibile. Il portoghese è sceso in campo nel finale della sfida di campionato di Cagliari, persa per 1-0 dalla squadra di Spalletti.

Contro il Benfica il suo ingresso ha portato velocità e brillantezza in un secondo tempo più vivo e propositivo per i bianconeri rispetto alla prima frazione di gioco.

Per questo motivo Spalletti valuta seriamente di schierarlo dal primo minuto sulla fascia destra, considerandolo un profilo ideale per dare qualità negli uno contro uno e continuità offensiva nel nuovo 4-2-3-1.