Miretti Spalletti ConceicaoGetty Images
Alessandro De Felice

Miretti o Conceicao: chi gioca titolare contro il Napoli? Il grande dubbio di Spalletti e la probabile formazione della Juventus per la sfida con gli azzurri di Conte

Spalletti valuta chi schierare dal 1’ con il Napoli di Conte: Miretti reduce da una prova opaca, Conceicao pronto al rientro e favorito per la trequarti destra.

Il countdown è ufficialmente iniziato. Archiviati gli impegni nel settimo turno della League Phase di Champions League, Juventus e Napoli si preparano allo scontro diretto in campionato, in programma domenica alle 18:00. 

Nella marcia di avvicinamento alla sfida, il dubbio in casa bianconera riguarda la trequarti, con Fabio Miretti e Francisco Conceicao a contendersi una maglia dal primo minuto. 

La sfida di domenica allo Stadium, fondamentale nella corsa alla prossima Champions League, costringe Luciano Spalletti a scelte ponderate dopo il successo in Champions League contro il Benfica.

Il tecnico bianconero riflette sulla formazione da mandare in campo contro il Napoli di Conte e il principale dubbio riguarda proprio il ballottaggio tra Miretti e Conceicao.


  • CONCEICAO È TORNATO

    Dopo l’ultimo infortunio muscolare, Francisco Conceicao è tornato pienamente disponibile. Il portoghese è sceso in campo nel finale della sfida di campionato di Cagliari, persa per 1-0 dalla squadra di Spalletti. 

    Contro il Benfica il suo ingresso ha portato velocità e brillantezza in un secondo tempo più vivo e propositivo per i bianconeri rispetto alla prima frazione di gioco. 

    Per questo motivo Spalletti valuta seriamente di schierarlo dal primo minuto sulla fascia destra, considerandolo un profilo ideale per dare qualità negli uno contro uno e continuità offensiva nel nuovo 4-2-3-1.

  • MIRETTI A GARA IN CORSO

    Apparso un po’ appannato in Champions League contro il Benfica, Miretti rischia di pagare proprio il confronto diretto con la freschezza e l’esplosività dell’ex Porto. 

    La sua esclusione non sarebbe un declassamento ma una scelta tecnica legata al momento fisico e alla necessità di aumentare ritmo e imprevedibilità nella trequarti contro un Napoli che richiede aggressività costante. 

    Nei piani dello staff, Miretti resterebbe comunque una risorsa da sfruttare a gara in corso.

  • L’EFFETTO MCKENNIE

    Il duello tra Miretti e Conceicao si intreccia direttamente con la posizione di Weston McKennie

    Secondo Tuttosport, Spalletti valuta infatti di dirottare lo statunitense sulla trequarti, sfruttandone l’attitudine agli inserimenti e la fiducia crescente dopo il goal contro il Benfica.

    Lo stesso McKennie ha confermato in un’intervista rilasciata alla CBS l’importanza del ruolo e della libertà concessa da Luciano Spalletti. 

    Con questa soluzione, la casella sulla destra si apre definitivamente al portoghese, rendendo il suo impiego iniziale più probabile, con Miretti inizialmente in panchina.

  • CHI GIOCA JUVENTUS-NAPOLI?

    La gara d’andata, giocata senza una punta di ruolo e richiamata dalle fonti vicine allo staff, aveva visto proprio Miretti e Conceicao tra i protagonisti tattici dell’impostazione offensiva. 

    Questa volta il contesto cambia: David resta favorito per il ruolo di centravanti, Yildiz agirà dal lato opposto, e la trequarti necessita di equilibrio tra dinamismo e tecnica. 

    Le sensazioni interne, rivelate nelle ultime ore, portano verso un ritorno dal primo minuto di Conceicao, con Miretti che potrebbe restare l’alternativa a partita in corso.

