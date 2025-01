Miracolo in Coppa in Francia: Lione eliminato ai rigori da una squadra di quinta serie, il Bourgoin-Jallieu

Bourgoin Jallieu vs Lione

Risultato clamoroso in Coppa di Francia: il Lione, sommerso dai debiti e a rischio retrocessione, è stato eliminato da una squadra di National 3.

Una vera e propria favola. La più classica storia sportiva del ‘Davide contro Golia’ è stata scritta in Coppa di Francia, dove il Bourgoin-Jallieu si è trasformato nell’incubo di un Lione che si è ritrovato fuori dai sedicesimi di finale.

Un epilogo completamente inatteso. La formazione di National 3 (la quinta serie francese), all’esordio in questa fase della competizione, ha cambiato la storia inaspettatamente i più quotati rivali ai rigori dopo aver chiuso i tempi regolamentari sul 2-2.

Un campo in pessime condizioni, temperature sotto lo zero e un derby carico di tensioni tra vicini di casa hanno fatto da cornice a una delle più grandi sorprese degli ultimi anni in Coppa di Francia.