Il Ministro Abodi annuncia: "Per i calciatori nuove regole"

Novità importanti in arrivo nel calcio professionisti italiano. Accanto alle riforme economico-finanziarie e sportive proposte dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, sta studiano due cambiamenti sostanziali che riguardano i professionisti e la legge Melandri, che riguarda la gestione dei diritti audiovisivi.

Abodi è pronto a stipulare una ‘Carta dei doveri’ da far firmare ai tesserati FIGC, ovvero ai professionisti che hanno un contratto con società appartenenti alle tre leghe professionistiche, la Serie A la Serie B e la Lega Pro.

A rivelarlo è lo stesso Ministro ai microfoni de’ La Repubblica:

“Al momento della firma degli accordi tra club e tesserato si stabiliscono i reciproci diritti e doveri, sulla base del contratto collettivo. Ma facendo tesoro delle esperienze e della cronaca di questi anni ritengo che i contratti e i codici etici non bastino, che ci si debba soffermare maggiormente sui doveri. Mi riferisco soprattutto a “doveri comportamentali”. Una sorta di richiamo alla deontologia che si dovrà basare su cinque pilastri”.

Abodi ha trattato, inoltre, molti temi tra cui il calcio giovanile, la questione stadi ed Euro 2032 e il tema razzismo dopo il caso Acerbi-Juan Jesus.