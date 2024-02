Minamino instancabile: in 24 ore gioca prima col Giappone e poi col Monaco

L'ex attaccante del Liverpool è stato appena eliminato dalla Coppa d'Asia: tornato in Europa, è già sceso in campo in Ligue 1.

L'esperienza al Liverpool sarà anche andata meno bene di quanto sperato, ma un aspetto di Takumi Minamino è sempre stato apprezzato dai tifosi dei Reds e da Jurgen Klopp: la cultura del lavoro. Come ampiamente dimostrato tra sabato e oggi dall'attaccante giapponese.

Come? Scendendo in campo due volte in due giorni, con due squadre diverse, in due campionati diversi e in due... parti opposte del mondo: in Qatar con il Giappone prima, con il Monaco nel campionato francese poi.

Già, perché Minamino fino a poche ore fa era impegnato in Coppa d'Asia con la nazionale nipponica. E dopo l'eliminazione non ha perso tempo: si è rituffato con la mente e il corpo sulla propria squadra di club, scendendo immediatamente in campo anche in Ligue 1.