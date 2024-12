In attesa dei risultati ufficiali, Diego Milito può già considerarsi il nuovo presidente del Racing: niente da fare per Victor Blanco.

Il 'Principe', come riportato da 'Olè', si avvia a vincere le elezioni presidenziali dell'Academia, dove prenderà il posto dell'uscente Victor Blanco.

Un ritorno in veste del tutto nuova per Milito, già all'opera col Racing da giocatore e come dirigente dopo il ritiro dalla scena agonistica.