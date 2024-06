L'ex attaccante dell'Inter ha parlato del rinnovo del connazionale Lautaro Martinez, della nomina di Marotta presidente e degli obiettivi.

Dopo aver conquistato lo Scudetto numero 20 e cucito al petto la seconda stella, l’Inter continua a lavorare sul doppio fronte: mercato e rinnovi.



In attesa di annunciare gli acquisti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, già definiti da settimane, il club nerazzurro è a lavoro per regalare a Simone Inzaghi un nuovo portiere e una punta, nel caso in cui Marko Arnautovic dovesse lasciare Milano.

Nel frattempo è arrivato ieri l’annuncio del rinnovo fino al 2029 di Nicolò Barella, a cui faranno seguito quelli del capitano Lautaro Martinez (anche lui fino al 2029) e di Simone Inzaghi, vicino alla fumata bianca.



Le prime mosse dell’era Oaktree, che si è aperta ufficialmente lo scorso 4 giugno con l’Assemblea dei Soci che ha nominato Beppe Marotta presidente del club nerazzurro, il numero 22 della storia.

Tanti temi caldi in casa Inter, con la squadra che tra un mese tornerà a lavorare sul campo per preparare la prossima stagione.

Diego Milito, leggenda del club nerazzurro e protagonista del Triplete del 2010, ha parlato in esclusiva a GOAL analizzando proprio alcuni degli argomenti più caldi in casa nerazzurra.