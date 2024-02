Milik per il riscatto contro l'Udinese: tra un digiuno ingombrante e un'intesa da trovare con Chiesa

La Juventus si prepara ad affrontare i friulani con un'inedita coppia d'attacco. E il polacco, che in A non segna da ottobre, deve risalire la china.

Se l'ultima impressione è spesso quella che rimane impressa negli occhi e nella memoria, nel caso di Arek Milik non funziona diversamente. E negli occhi c'è soprattutto l'ingenua e inconcepibile espulsione che, due settimane fa, ha costretto la Juventus a sfidare l'Empoli in 10 praticamente per tutti i 90 minuti.

Però quello è il passato. Il presente dice che Milik ha scontato la giornata di squalifica. E che, saltato un Derby d'Italia in cui sarebbe potuto tornare utile, tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri nella delicata sfida contro l'Udinese.

Gli occhi, all'Allianz Stadium, saranno puntati principalmente su una Juve che dopo un punto su sei non potrà più sbagliare. Saranno puntati su Federico Chiesa, in odore di titolarità. Ma saranno puntati anche su di lui, su Milik. E i motivi sono vari e variegati.