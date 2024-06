Milik operato dopo l'infortunio, la Juventus: "Intervento perfettamente riuscito". Quando torna e i tempi di recupero

Arek Milik si è sottoposto a un'operazione al menisco mediale dopo l'infortunio rimediato con la Polonia: quanto dovrà star fermo.

Arek Milik si è operato. Tre giorni dopo il grande spavento, ovvero l'infortunio durante Polonia-Ucraina che lo costringerà a saltare gli Europei, l'attaccante della Juventus si è sottoposto all'intervento chirurgico programmato.

Il problema fisico rimediato venerdì sera in uno scontro con il genoano Malinovskyi ha coinvolto effettivamente il menisco, come si sospettava: il menisco mediale del ginocchio sinistro, per la precisione.

Tutto confermato dalla Juventus, che nel primo pomeriggio ha emesso un comunicato sul proprio sito per aggiornare i tifosi sulle condizioni di Milik.