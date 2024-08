Futuro incerto per Milik: quali sono i piani della Juventus? Le ultime sul vice Vlahovic

Dopo Kean anche Milik può lasciare la Juventus: quanto costa il polacco e le idee di Thiago Motta per il vice Vlahovic.

Tra i giocatori non convocati dalla Juventus per l'amichevole contro il Brest c'era anche Arek Milik. Il centravanti polacco sta recuperando dall'infortunio subito prima dell'inizio di Euro2024 e che lo ha costretto a saltare la competizione.

Milik è pronto al rientro ma a prescindere dalle sue condizioni fisiche, la prima cosa da capire è quali sono i programmi della Juventus e di Thiago Motta per l'attaccante. C'è ancora spazio per lui in questa squadra?

Il futuro dell'ex Napoli a Torino è molto incerto. La Juve preferirebbe separarsi da lui ma servono delle proposte concrete per Milik, che ha un contratto con i bianconeri fino al 2026.

Solo dopo la sua cessione allora Cristiano Giuntoli potrebbe tornare sul mercato in entrata e regalare a Thiago Motta un'alternativa di spessore a Vlahovic. Ecco i piani della Juventus.