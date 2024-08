Milano in rodaggio, ecco la Juventus, l'Atalanta ha 7 vite: cosa ci ha lasciato la prima giornata di Serie A

I primi 90 minuti lasciano in eredità un piccolo e parziale ribaltone nelle gerarchie Scudetto. E questo Dybala non si può cedere a cuor leggero.

E così, la giornata numero uno di Serie A se n'è andata in archivio. La prima di 38, il primo di tanti passi verso il traguardo.

L'Inter non ha vinto, e c'è da stupirsi pensando alla scorsa stagione. Il Milan ha rischiato di perdere. La nuova Juventus di Thiago Motta s'è risvegliata tutta d'un colpo. Mentre a Napoli pare non essere cambiato nulla, neppure dopo l'arrivo in panchina di Antonio Conte.

Questi e altri temi ha lasciato la prima tre giorni di campionato, iniziata sabato con i primi anticipi e terminata lunedì con Juventus-Como. Un turno immediatamente analizzabile.