Repubblica - Dossier sul Milan: Cardinale mette in vendita il 22% delle sue quote

Gli obiettivi tra campionato e Champions, il possibile ingresso di fondi arabi: tutti i dettagli sui programmi del Milan.

Emergono interessanti aspetti legati al futuro del Milan nel documento commerciale che Washington Harbour, società di investimenti e consulenza finanziaria, ha iniziato a mettere in circolazione per conto di RedBird a potenziali investitori l’acquisto di una quota azionaria.

Come riportato da Repubblica, Gerry Cardinale ha offerto al mercato il 22% delle sue azioni.

Nel documento, oltre al progetto stadio, si parla anche degli obiettivi sportivi del Milan per i prossimi anni, sia in Italia che per quanto riguarda la Champions League.

Ecco tutti i programmi "svelati" dentro e fuori dal campo di Red Bird.