Milan-Udinese, c'era il rosso per Reijnders? Perché è stato espulso e la moviola della partita

Dopo il vantaggio di Chukwueze il Milan si ritrova in dieci a San Siro per l'espulsione di Reijnders, arrivata nel primo tempo.

Il Milan segna, poi Reijnders viene espulso. Non è cominciata certo banalmente la prima sfida post sosta a San Siro, con i rossoneri di Fonseca davanti alla sorpresa Udinese per provare a prendersi la vetta della classifica in attesa delle altre big impegnate tra sabato e domenica.

Se Chukwueze, schierato titolare da Fonseca dopo il problemino fisico accusato contro la Nigeria, ha dato al Milan il vantaggio, Reijnders ha complicato i piani della squadra rossonera venendo espulso per un contatto con Lovric fuori dall'area.

Per il Milan, così, la sfida si accende, in dieci contro undici ma con un goal di vantaggio. In superiorità numerica, poco prima del 45', l'Udinese ha sfiorato il pareggio, non riuscendo però a riportare la gara all'equilbrio iniziale.