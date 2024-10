Il Milan perde Theo Hernandez per squalifica, chi al suo posto? Le opzioni per Fonseca

Il Milan dovrà rinunciare a Theo Hernandez per squalifica al ritorno dalla sosta: chi può prendere il suo posto sull’out di sinistra.

Quella che si è giocata domenica scorsa sul campo della Fiorentina è stata, con ogni probabilità, la peggior partita di Theo Hernandez da quando veste la maglia del Milan.

Il terzino transalpino ha causato un penalty, fallito un calcio di rigore, sofferto per tutti i 90’ le corse del suo dirimpettaio Dodò e, come se non bastasse, dopo il triplice fischio finale si è meritato anche un cartellino rosso.

Un’espulsione tanto evitabile (proteste nei confronti dell’arbitro) quanto pesante, visto che si è tradotta in una squalifica di due giornate.

Paulo Fonseca perde dunque uno dei suoi uomini più importanti e questo vuol dire che dovrà individuare un’alternativa adeguata che vada a presidiare l’out di sinistra.

Ma chi sostituirà Theo Hernandez durante la squalifica?