Milan su Santiago Gimenez: "Più incontri, contatti vivi". Ma il costo è altissimo

Il messicano è uno dei candidati per l'attacco del Milan, ma le richieste del Feyenoord sono fuori portata. Zirkzee, occhio al Bayern.

Con l'Italia ha avuto un ultimo contatto qualche mese fa, in Champions League. Lui con la maglia del Feyenoord, di fronte la Lazio. Santiago Gimenez non ha perdonato: ha rifilato una doppietta ai biancocelesti, costringendoli a uscire dal campo con un 3-1 al passivo.

Perché l'attaccante messicano è così: segna, segna e segna che è un piacere. In Eredivisie, campionato che il Feyenoord ha chiuso al secondo posto dietro al PSV trionfatore, ha timbrato il cartellino 23 volte, per dire. Lo scorso anno, il suo primo in Europa dopo l'arrivo dal Messico, erano state 15.

Per questo il Milan, notoriamente a caccia di una punta che non faccia sentire troppo la mancanza di Olivier Giroud, ha messo nel mirino anche lui in vista della prossima stagione. Dura, ma sarebbe un gran colpo.