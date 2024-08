Milan sorteggio Champions 2024-25, contro chi gioca? Il regolamento su avversarie, squadre italiane e come funziona

Quali squadre può affrontare il Milan in Champions League? Le fasce e quante partite giocherà la squadra di Fonseca nel 24/25.

Quattro partite in casa, quattro in trasferta. Un totale di otto match nella nuova Champions League, che abbandona gli otto gironi per uno singolo, in cui ci sarà una sola classifica e la possibilità, se nei primi posti, di approdare agli ottavi.

Il Milan di Fonseca è una delle 36 squadre partecipanti, che il 29 agosto dalle ore 18 conoscerà le proprie avversarie nella Champions 2024/2025.

Contro chi può giocare il Milan? I rossoneri sfideranno due squadre per fasce, ma non affronterà le colleghe italiane, visto il paletto ai derby presente nella prima fase della Champions.