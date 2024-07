Milan, sarà rivoluzione? Calabria, Bennacer, Adli: chi può far spazio ai nuovi arrivi

Emerson Royal e Pavlovic sono vicini, pressing per Fofana e Samardzic: ma il Milan pensa anche a sfoltire la rosa.

La casellina degli acquisti del Milan, fin qui, è ferma a un solo nome: Alvaro Morata, preso dall'Atletico Madrid per diventare il nuovo punto di riferimento offensivo rossonero. Ma lo spagnolo, chiaramente, non sarà l'unico volto nuovo della rosa che proverà a strappare lo Scudetto dalle maglie dell'Inter.

Nelle ultime ore il Milan ha accelerato sia per Emerson Royal che per Strahinja Pavlovic: oggi sono loro, specialmente il serbo del Salisburgo, i più vicini ad atterrare a Milano. E poi rimangono sempre in piedi la trattativa con il Monaco per Youssouf Fofana, primo obiettivo per il centrocampo, e quella con l'Udinese per il collega Lazar Samardzic. Senza dimenticare la questione centravanti, che sia Fullkrug o Abraham o chiunque altro.

Tanti nomi in entrata, pochi in uscita. Il Milan ha perso Giroud e Kjaer per fine contratto, oltre al terzo portiere Mirante, e ha lasciato partire altri elementi secondari nel proprio progetto: Simic, Romero, Vasquez, Lazetic.

Giocoforza, qualcun altro dovrà riempire le valigie e lasciare Milanello. Specialmente se il Milan riuscirà a centrare gli obiettivi che si è prefissato per rinforzare la rosa in tutti i reparti.