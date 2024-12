Il Milan riparte ancora dai giovani: tentazione Camarda dal 1' contro il Verona

Hellas Verona vs AC Milan

Per la partita contro gli Scaligeri, Paulo Fonseca pensa al giovane attaccante titolare: i rossoneri hanno bisogno di una ventata di freschezza.

La settimana dedicata ai festeggiamenti per il 125esimo anniversario della storia del club è ormai alle spalle: ora il Milan pensa soltanto alla prossima partita di campionato, ovvero alla trasferta di Verona di questo venerdì sera.

Contro la formazione guidata da Paolo Zanetti, Paulo Fonseca pensa a nuove soluzioni per il suo attacco, reparto che in questa stagione ha spesso faticato a trovare la via della rete.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Diavolo potrebbe tornare al 4-4-2 con l'inserimento di Francesco Camarda al fianco di Alvaro Morata: il giovane attaccante classe 2008 possiede delle caratteristiche uniche nella rosa rossonera, qualità molto apprezzate dal tecnico portoghese.