Quando vede Milan, Lukaku si scatena: vince praticamente sempre e segna come contro le piccole di Serie A

AC Milan vs SSC Napoli

Ennesimo goal contro i rossoneri per Lukaku, che ha dati praticamente da record contro il Milan durante la sua era in Serie A.

Nella notte di martedì, Romelu Lukaku ci ha messo cinque minuti per trovare il vantaggio. L'uomo più atteso a San Siro ha ricevuto da Anguissa, resistito alla carica di un Pavlovic che nulla ha potuto contro lo strapotere fisico del belga, e battuto Caprile per l'1-0 del Napoli.

Nonostante quattro assist e tre goal in sette partite, Lukaku era ancora l'uomo con il punto interrogativo, visto che il suo passato lo porta ad essere destinatario di aspettative enormi. Tradotto, reti in ogni match. I dati non sono stati entusiasmanti fin qui, semplicemente buoni. Ma l'ex Inter attendeva il Milan.

Sì, perchè nel corso delle sue diverse annate in Serie A con l'Inter (meno con la Roma), Lukaku ha sempre avuto un debole per il Milan, tanto da vincere praticamente sempre contro i rossoneri, e sì, segnare con grande continuità. Mischiando il tutto con una dose di assist per i quali spesso viene poco celebrato.