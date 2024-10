Milan-Napoli 0-2, pagelle e tabellino: Lukaku e Kvaratskhelia, un cinismo da Scudetto per stendere il Diavolo

Prova di maturità del Napoli di Conte, che vince 2-0 in casa del Milan grazie alle reti firmate da Lukaku e Kvaratskhelia e consolida la leadership.

Un cinismo da Scudetto: il Napoli supera l'esame Milan con maturità, mandando un chiaro messaggio al campionato. A San Siro finisce 2-0 per la squadra di Conte, che pur senza brillare, soffrendo per gran parte del match la vivacità dei rossoneri, porta a casa tre punti pesantissimi, che consolidano la leadership degli azzurri in classifica.

Senza Theo Hernandez e Reijnders, squalificati dopo il rinvio della gara col Bologna, e con l'esclusione dall'undici iniziale di Pulisic, per un attacco febbrile, e di Leao, per scelta tecnica, è un Milan inedito, che si ritrova subito a dover rincorrere: al 5' un'imbucata di Anguissa permette a Lukaku di presentarsi davanti a Maignan e infilare il portiere francese. Situazione ideale per il Napoli, che si chiude nella propria metà campo aspettando il momento giusto per ripartire e colpire. Il Diavolo crea pericoli ma a fine primo tempo a trovare il goal sono ancora gli ospiti con un assolo di Kvaratskhelia, che da fuori area sorprende Maignan sul palo più lontano.

Al rientro dagli spogliatoi il Milan sembra poter ritornare subito in partita con Morata, ma il goal di testa dello spagnolo viene cancellato dal VAR per fuorigioco. Fonseca deve ricorrere all'artiglieria pesante, inserendo Leao e Pulisic, ma col passare dei minuti il Napoli riesce a limitare gli assalti dei rossoneri, gestendo il risultato con personalità.