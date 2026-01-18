Milan-Lecce 1-0, pagelle e tabellino: Fullkrug provvidenziale, Pulisic appannato, Leao a mezzo servizio, Jashari in grande crescita

Il primo goal italiano di Niclas Fullkrug consente al Milan di Allegri di superare un ostico Lecce e di tenere il passo della capolista Inter, a tre lunghezze dai rossoneri. A San Siro finisce 1-0, decisivo il colpo di testa del centravanti tedesco, appena entrato, su assist di Saelemaekers.
Milan-Lecce è un film già visto, un remake delle tante partite in cui la squadra di Allegri è inciampata nel corso di questa stagione: i rossoneri controllano la partita, creano anche diverse occasioni ma non riescono a trovare la giocata vincente. Almeno fino all'ingresso, provvidenziale, di Niclas Fullkrug, che impiega solo 3 minuti per sbloccare la partita con un goal da 9 vero, di testa, da predatore d'area, sul quale Falcone - praticamente insuperabile fino ad allora - non può nulla.
Una rete pesantissima che permette al Milan di staccare nuovamente il Napoli e di allungare sul quinto posto, portandosi a più 7 sulla Juventus.