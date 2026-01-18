Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Fullkrug Milan LecceGetty Images
Simone Gambino

Milan-Lecce 1-0, pagelle e tabellino: Fullkrug provvidenziale, Pulisic appannato, Leao a mezzo servizio, Jashari in grande crescita

Il Milan vince 1-0 contro il Lecce a San Siro e resta a -3 dalla capolista Inter: decisivo nella ripresa il primo goal in Serie A di Niclas Fullkrug, che di testa trova la deviazione vincente su assist di Saelemaekers.

Pubblicità

Il primo goal italiano di Niclas Fullkrug consente al Milan di Allegri di superare un ostico Lecce e di tenere il passo della capolista Inter, a tre lunghezze dai rossoneri. A San Siro finisce 1-0, decisivo il colpo di testa del centravanti tedesco, appena entrato, su assist di Saelemaekers.

Milan-Lecce è un film già visto, un remake delle tante partite in cui la squadra di Allegri è inciampata nel corso di questa stagione: i rossoneri controllano la partita, creano anche diverse occasioni ma non riescono a trovare la giocata vincente. Almeno fino all'ingresso, provvidenziale, di Niclas Fullkrug, che impiega solo 3 minuti per sbloccare la partita con un goal da 9 vero, di testa, da predatore d'area, sul quale Falcone - praticamente insuperabile fino ad allora - non può nulla.

Una rete pesantissima che permette al Milan di staccare nuovamente il Napoli e di allungare sul quinto posto, portandosi a più 7 sulla Juventus.

  • PAGELLE MILAN

    Un goal da centravanti, da 9 vero: Niclas Fullkrug (7) è l'uomo della provvidenza in una serata complicata. Dopo aver indossato il mantello da supereroe per tutta la stagione, Christian Pulisic (5) sta attraversando un momento di appannamento: dopo gli errori contro la Fiorentina e la panchina contro il Como è arrivata un'altra prestazione opaca per l'americano. Mezzo punto in più per un Leao (5,5) che è evidentemente a mezzo servizio, ma riesce comunque a rendersi pericoloso. Tra i migliori sicuramente Saelemaekers (7), che impreziosisce la sua gara con l'assist per il goal di Fullkrug, e Jashari (6,5), che in cabina di regia cresce col passare dei minuti.

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6, Gabbia 6,5, De Winter 6; Saelemaekers 7 (80' Athekame sv), Ricci 6 (73' Loftus-Cheek 5,5), Jashari 6,5 (87' Modric sv), Rabiot 6, Estupinan 6; Pulisic 5 (73' Fullkrug 7), Leao 5,5 (87' Nkunku sv). All. Allegri.

    • Pubblicità

  • PAGELLE LECCE

    Osservato speciale in casa Lecce, Tiago Gabriel (6,5) ha retto l'esame San Siro giocando con sicurezza e personalità. Per Di Francesco la certezza si chiama sempre Falcone (7), superlativo in almeno un paio di interventi, in particolar modo nella ripresa sul sinistro di Ricci. I problemi restano nella zona offensiva: Stulic (5) lotta ma non vede mai la porta, Sottil (5,5) è generoso ma poco incisivo e i cambi, Banda (5,5) e Tete Morente (5,5) non danno l'apporto sperato.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone 7; Siebert 6, Tiago Gabriel 6,5, Ndaba 6, Gallo 6 (85' N'Dri sv); Coulibaly 6, Ramadani 6 (85' Maleh sv); Pierotti 6, Gandelman 5,5, Sottil 5,5 (54' Banda 5,5); Stulic 5 (68' Tete Morente 5,5). All. Di Francesco.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO MILAN-LECCE

    Marcatori: 76' Fullkrug

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6, Gabbia 6,5, De Winter 6; Saelemaekers 7 (80' Athekame sv), Ricci 6 (73' Loftus-Cheek 5,5), Jashari 6,5 (87' Modric sv), Rabiot 6, Estupinan 6; Pulisic 5 (73' Fullkrug 7), Leao 5,5 (87' Nkunku sv). All. Allegri.
    LECCE (4-2-3-1): Falcone 7; Siebert 6, Tiago Gabriel 6,5, Ndaba 6, Gallo 6 (85' N'Dri sv); Coulibaly 6, Ramadani 6 (85' Maleh sv); Pierotti 6, Gandelman 5,5, Sottil 5,5 (54' Banda 5,5); Stulic 5 (68' Tete Morente 5,5). All. Di Francesco.

    Ammoniti: De Winter

Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Lazio crest
Lazio
LAZ
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Milan crest
Milan
MIL
0