Milan-Lecce 1-0, pagelle e tabellino: Fullkrug provvidenziale, Pulisic appannato, Leao a mezzo servizio, Jashari in grande crescita

Un goal da centravanti, da 9 vero: Niclas Fullkrug (7) è l'uomo della provvidenza in una serata complicata. Dopo aver indossato il mantello da supereroe per tutta la stagione, Christian Pulisic (5) sta attraversando un momento di appannamento: dopo gli errori contro la Fiorentina e la panchina contro il Como è arrivata un'altra prestazione opaca per l'americano. Mezzo punto in più per un Leao (5,5) che è evidentemente a mezzo servizio, ma riesce comunque a rendersi pericoloso. Tra i migliori sicuramente Saelemaekers (7), che impreziosisce la sua gara con l'assist per il goal di Fullkrug, e Jashari (6,5), che in cabina di regia cresce col passare dei minuti.

MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6, Gabbia 6,5, De Winter 6; Saelemaekers 7 (80' Athekame sv), Ricci 6 (73' Loftus-Cheek 5,5), Jashari 6,5 (87' Modric sv), Rabiot 6, Estupinan 6; Pulisic 5 (73' Fullkrug 7), Leao 5,5 (87' Nkunku sv). All. Allegri.