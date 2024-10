Leao escluso per la seconda volta consecutiva in Serie A: Fonseca avanti per la sua strada, il Milan può farne a meno?

Il portoghese entra a mezz'ora dalla fine contro il Napoli, Fonseca chiarisce: "Non ci sono conflitti, non devo pregare i giocatori".

Inizia a non essere più una sorpresa vedere Rafael Leao in panchina e non in campo anche se la sua assenza fa sempre rumore, soprattutto se accade in serate come quella di ieri contro il Napoli.

Dopo la panchina nell'ultima gara giocata dal Milan in Serie A con l'Udinese, dove in quel caso il portoghese rimase fuori l'intera partita, Paulo Fonseca lo ha escluso nuovamente dall'undici di partenza.

Una scelta che questa volta non ha ripagato visto che è entrato quando il match era ormai indirizzato con il Napoli avanti 2-0.

Nel post partita il tecnico ha parlato della situazione, senza fare passi indietro, anzi, confermando quella che è la sua linea su Leao e la gestione dello spogliatoio.