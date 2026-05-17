Milan, Juventus, Roma e Como per la Champions nell'ultima giornata: le combinazioni per qualificarsi, attenzione all'arrivo a pari punti

L'ultima partita. La Serie A 2025/2026 è arrivata al capolinea, con il match finale che chiuderà il campionato regalando gli ultimi verdetti. Il principale quesito riguarda la corsa per la Champions League, che il penultimo turno non ha certo risolto. O meglio, lo ha risolto in parte in seguito alle partite delle 12:00, visto il pass matematico di Napoli, che raggiunge l'Inter Campione d'Italia nel massimo torneo continentale del 26/27.

All'appello mancano così ancora due squadre, che saranno ufficializzate tra Juventus, Como, Milan e Roma dopo le tre gare in contemporanea del 38esimo turno. Come la giornata appena trascorsa, anche quella finale vedrà le formazioni a caccia dello stesso obiettivo scendere in campo nello stesso momento per garantire la regolarità del campionato e della qualificazione in Champions League.

Accedere alla Champions vale svariate decine di milioni, tanto che con la sola qualificazione le squadre ottengono un minimo di 35 milioni derivanti dalla partecipazione. A questi si aggiungono poi quelli provenienti dai risultati, dal botteghino, da sponsor e accordi vari, i quali nel corso dell'annata possono far raddoppiare e persino triplicare gli incassi totali.