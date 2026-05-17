Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-ITA-SERIEA-ROMA-JUVENTUSAFP
Francesco Schirru

Milan, Juventus, Roma e Como per la Champions nell'ultima giornata: le combinazioni per qualificarsi, attenzione all'arrivo a pari punti

Serie A
Milan
Milan vs Cagliari
Cagliari
Cremonese vs Como
Cremonese
Como
Hellas Verona vs Roma
Hellas Verona
Roma
Torino vs Juventus
Torino
Juventus

Napoli e Inter in Champions, mancano all'appello due squadre: negli ultimi 90 minuti verrà deciso dove giocheranno Como, Milan, Juventus e Roma nella prossima stagione.

Pubblicità

L'ultima partita. La Serie A 2025/2026 è arrivata al capolinea, con il match finale che chiuderà il campionato regalando gli ultimi verdetti. Il principale quesito riguarda la corsa per la Champions League, che il penultimo turno non ha certo risolto. O meglio, lo ha risolto in parte in seguito alle partite delle 12:00, visto il pass matematico di Napoli, che raggiunge l'Inter Campione d'Italia nel massimo torneo continentale del 26/27.

All'appello mancano così ancora due squadre, che saranno ufficializzate tra Juventus, Como, Milan e Roma dopo le tre gare in contemporanea del 38esimo turno. Come la giornata appena trascorsa, anche quella finale vedrà le formazioni a caccia dello stesso obiettivo scendere in campo nello stesso momento per garantire la regolarità del campionato e della qualificazione in Champions League.

Accedere alla Champions vale svariate decine di milioni, tanto che con la sola qualificazione le squadre ottengono un minimo di 35 milioni derivanti dalla partecipazione. A questi si aggiungono poi quelli provenienti dai risultati, dal botteghino, da sponsor e accordi vari, i quali nel corso dell'annata possono far raddoppiare e persino triplicare gli incassi totali.

  • ROMA E MILAN IN CHAMPIONS VINCENDO

    Impegnata a Verona contro l'Hellas, la Roma è certa di giocare la Champions League battendo i gialloblù, indipendentemente dai risultati di Milan e Juventus.

    Allo stesso modo anche il Milan è certo di giocare la Champions qualora dovessero arrivare i tre punti nel match contro il Cagliari.

    L'unica squadra che deve vincere e sperare in un passo falso di Milan e/o Roma è la Juventus, reduce dal pareggio contro la Fiorentina che ha permesso a rossoneri e giallorossi di scavalcarla in classifica.


    • Pubblicità

  • I RISULTATI DELLA JUVENTUS

    La sconfitta interna contro la Fiorentina ha praticamente tagliato fuori la Juventus dalla corsa al quarto posto. Anche vincendo il Derby contro il Torino, infatti, i bianconeri dovrebbero sperare nei passi falsi di Milan, Roma e Como.

    Se due tra Milan, Como e Roma dovessero conquistare i tre punti, allora la Juventus sarebbe costretta a giocare l'Europa League.

    Qualora una tra Milan e Roma dovesse pareggiare e la Juventus vincere, i bianconeri sarebbero in Champions League: a pari punti, infatti, Madama è in vantaggio su entrambe, nel primo caso per la differenza reti e nel secondo per gli scontri diretti.

    In questo quadro, però, la Juventus dovrebbe considerare anche il risultato del Como contro la Cremonese, visto il doppio scontro diretto a favore dei lariani.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUATTRO SQUADRE A PARI PUNTI

    L'ultima giornata di Serie A potrebbe regalare anche un arrivo a pari punti delle quattro squadre, qualora Milan e Roma dovessero pareggiare e il duo Como-Juventus ottenere un sucesso nel match finale del campionato.

    Con Milan, Roma, Juventus e Como a 71 punti, le due qualificate in Champions, così come le deluse in Europa League, verrebbero decise tramite la classifica avulsa, creata in base agli scontri diretti tra i team in questione.

    In questo quadro Milan e Como giocherebbero la Champions, mentre Roma e Juventus l'Europa League: la classifica degli scontri diretti recita 10 punti per rossoneri e lariani, 6 per i bianconeri e 5 per i capitolini.