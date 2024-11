Milan-Juventus all'americana: Pulisic e Weah a segno con gli stati Uniti, assist di McKennie e Musah

C. Pulisic

AC Milan vs Juventus

I quattro statunitensi trascinano la squadra di Pochettino e si preparano al big match. E ora sperano tutti di partire dall'inizio anche a San Siro.

Per assistere a Milan-Juventus si dovrà attendere ancora qualche giorno, ma l'attesa verso la grande sfida di sabato è già cominciata. Non soltanto in Italia: anche al di là dell'Oceano.

In che senso? Nel senso che i quattro statunitensi che popolano la rosa di Paulo Fonseca e Thiago Motta, ovvero Christian Pulisic, Timothy Weah, Weston McKennie e Yunus Musah, stanno facendo a gara a chi arriva nelle migliori condizioni psico-fisiche al big match di San Siro.

La riprova è arrivata questa notte: gli Stati Uniti hanno superato per 4-2 la Giamaica nei quarti di ritorno della CONCACAF Nations League, qualificandosi per le semifinali, e i grandi protagonisti sono stati proprio loro quattro.