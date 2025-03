Milan-Inter Primavera finisce in rissa: tanto nervosismo, espulso l'allenatore rossonero Guidi

La gara tra i rossoneri e i nerazzurri è terminata con un parapiglia dopo il triplice fischio finale: sul campo le due squadre avevano pareggiato 1-1.

Tre sono i derby giocati tra Milan e Inter in questa stagione: due li ha vinti la formazione rossonera, un altro è terminato in parità. E altri due sono in arrivo, validi entrambi per le semifinali di Coppa Italia.

Oggi, però, è andato in scena un altro derby tra le due formazioni milanesi: quello valido per il Campionato Primavera. La stracittadina è finita in parità, ma a finire sulle prime pagine è quel che è accaduto dopo il triplice fischio finale.

Tra i giocatori di Milan e Inter si è infatti scatenata una rissa generalizzata che ha portato all'estrazione di una serie di cartellini.