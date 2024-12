Milan-Inter femminile dove vederla: Sky, Rai, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il derby Milan-Inter femminile si gioca per la prima volta a San Siro: dove vedere la partita in tv e streaming, anche in chiaro.

Un'altra prima volta storica per il il calcio femminile, il derby Milan-Inter si giocherà a 'San Siro'. Prima di oggi nel principale impianto meneghino si erano giocate altre due partite del calcio femminile ovvero Italia-Scozia, nel 1974 e poi la sfida tra Milan e Juventus Women, nel 2020, ma con le restrizioni dovute al Covid. Le rossonere, inoltre, proprio in occasione del derby di campionato indosseranno la maglia celebrativa per i 125 anni del Milan. L'articolo prosegue qui sotto Scopriamo dove vedere Milan-Inter femminile in tv e in diretta streaming, anche in chiaro.