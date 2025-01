Milan-Inter dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

A San Siro è l’ora del derby: Conceiçao e Inzaghi a confronto a meno di un mese dalla sfida di Supercoppa.

Archiviata la League Phase della UEFA Champions League, per Milan e Inter è ora del derby.

San Siro sarà la cornice della stracittadina meneghina, in programma domenica alle ore 18:00. La squadra di Sergio Conceiçao è reduce da una settimana complicata: la vittoria in rimonta contro il Parma è stata subito cancellata dal ko di Zagabria in Champions, che costringerà il Diavolo a giocare i playoff di UCL.

Per l’Inter, invece, tutto a gonfie vele: il 4-0 di Lecce è stato seguito dal 3-0 in Champions sul Monaco. I nerazzurri arrivano all’appuntamento carichi, ma occhio: in stagione, fin qui, i due derby giocati sono stati entrambi vinti dal Milan, sia all’andata in campionato, sia nella finale di Supercoppa.

Arbitra Chiffi di Padova.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.