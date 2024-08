Milan in seconda fascia al sorteggio Champions, grazie alla Dinamo Kiev e ai Rangers: scampata la terza

L'eliminazione dei Rangers porta il Milan in seconda fascia all'imminente sorteggio di Champions League 2024/2025. Con Atalanta e Juventus.

Il Milan completa il quadro delle fasce italiane al prossimo sorteggio di Champions League. Mancava solo il team rossonero (per settimane nel limbo tra seconda e terza) per definire la posizione delle squadre di Serie A nell'urna che definirà le partite del girone unico.

La squadra rossonera farà parte in particolare della seconda fascia al sorteggio di Champions League, vista l'eliminazione del Glasgow Rangers nei preliminari del torneo. Avendo un ranking più basso rispetto al team britannico, il Milan ha dovuto aspettare il responso del suo cammino.

La Dinamo Kiev avanza e permette ai rossoneri di raggiungere Atalanta e Juventus nella seconda fascia, con l'Inter posizionata tra le teste di serie (non per lo Scudetto vinto, ma per il ranking) e la grande novità Bologna nella quarta.