Milan-Empoli 3-0, pagelle e tabellino: Morata apre, la doppietta di Reijnders chiude i conti

Il Milan torna alla vittoria in Serie A: Morata e la doppietta di Reijnders fanno male all'Empoli di D'Aversa.

Dopo due pareggi di fila il Milan torna a esultare per i tre punti in Serie A, che in casa mancavano dal 19 ottobre: sbrigata comodamente la pratica Empoli, indirizzata in larga parte già nel primo tempo e chiusa definitivamente da un Reijnders in versione bomber.

Toscani come al solito ordinati e ben disposti in campo, ma la voglia del 'Diavolo' di sbloccare l'incontro è più forte dell'organizzazione di D'Aversa: dalle parti di Vasquez i pericoli sono costanti, tanto che la girata vincente di Morata sul primo palo appare come la conclusione naturale dell'assedio.

Nell'altra area è Colombo a tentare uno scherzetto al club proprietario del suo cartellino: colpo di testa in anticipo su Maignan che sbaglia l'uscita, ma la mira non è precisa. Lo è eccome, invece, quella di Reijnders: Pulisic contende a Viti un pallone alto che alla fine diventa buono per l'ex AZ Alkmaar, autore di una coordinazione perfetta tra la nebbia scesa su San Siro.

Atteggiamento più compassato in avvio di ripresa per gli uomini di Fonseca, che comunque non lasciano grandi opportunità all'Empoli: la chance migliore capita a Maleh, che per poco non spacca la traversa con un bel tiro dal limite. D'Aversa perde Anjorin per infortunio e al 69' piove ulteriormente sul bagnato per i toscani: Reijnders si regala la seconda doppietta stagionale dopo quella al Club Bruges e fa calare il sipario sulle speranze di rimonta ospiti.