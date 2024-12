Il Milan ha quattro diffidati in Champions League: a rischio la settima partita europea

Da regolamento al secondo cartellino giallo si entra già in diffida: sono diversi i giocatori del Milan a rischio contro la Stella Rossa.

Solamente due cartellini gialli e scatta la diffida, con la squalifica prevista alla terza ammonizione. Il regolamento di Champions League è chiaro, con nuovo stop per un giocatore che riceve la quinta.

Tra le squadre con il maggior numero di giocatori a rischio c'è di fatto il Milan di Fonseca, che presenta ben quatto diffidati in vista della partita contro la Stella Rossa di scena mercoledì 11 dicembre.

Se Alvaro Morata ha già scontato la squalifica per tre gialli subiti, sono altri i giocatori del Milan a rischio per il nuovo match di Champions League: se ammoniti, non potranno sfidare il Girona nell'ultima settimana di gennaio 2025.