Milan senza difesa: chi gioca titolare contro la Juventus

Pioli privo degli squalificati Calabria, Theo Hernandez e Tomori: contro la Juve spazio a Musah e Florenzi terzini e alla coppia Thiaw-Gabbia.

Il derby di lunedì, oltre ad aver visto l'Inter vincere lo Scudetto, in casa Milan ha lasciato in eredità defezioni pesanti in vista del match con la Juventus.

Stefano Pioli si ritrova senza tre quarti di difesa, a causa delle espulsioni di Davide Calabria (due giornate) e Theo Hernandez (una) e alla somma di gialli che ha portato allo stop del diffidato Fikayo Tomori. Ecco perché, sabato all'Allianz Stadium, il tecnico rossonero dovrà letteralmente inventare il reparto arretrato.

Chi gioca titolare in difesa nel Milan contro la Juve?