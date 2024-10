Milan da rilanciare e calendario che non concede tregua: Fonseca dovrà riscoprire il turnover

Dopo la sosta il Milan sarà atteso da un calendario che non concederà soste: Fonseca sarà chiamato a rilanciare chi ha giocato meno.

Sette partite in ventuno giorni, dall’Udinese al Cagliari, passando (tra le altre) dalle sfide con Napoli e Real Madrid.

Quello che attende il Milan dopo la sosta è un vero tour de force scandito da cinque gare di campionato e due di Champions League. I rossoneri scenderanno in campo ogni tre giorni e senza tirare mai il fiato e questo vuol dire che, per forza di cose, Paulo Fonseca dovrà ricorrere a tutte le energie a disposizione nel gruppo.

Una cosa in controtendenza rispetto a quanto fatto nelle ultime settimane, visto che in campionato ha sempre puntato su un blocco di titolarissimi, salvo poi cambiare qualcosa a partita in corso.

Il calendario e qualche defezione porteranno il tecnico portoghese a rivedere alcune cose e a concedere maggior spazio a quegli elementi che sin qui si sono visti meno in stagione.