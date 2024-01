I piani del Milan: dai rumors su Conte al toto-difensore sul gong

Il club cerca un difensore da regalare a Pioli, la cui posizione però non sembra blindata: sullo sfondo ci sono Thiago Motta e Conte.

Dopo Gabbia e Terracciano, il Milan è alla ricerca di un altro difensore. Pioli vorrebbe un altro centrale, ma il club non ha ancora nulla in mano a meno di due giorni dal gong.

A proposito di allenatore: la separazione tra il Milan e Pioli a fine stagione per ora resta soltanto un'ipotesi, ma intanto il club sta lavorando per non farsi trovare impreparato.

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco così che le voci su Thiago Motta e Conte, come riporta Tuttosport, tornano a fare rumore. Ma prima c'è una stagione da portare a termine e un difensore, se possibile, da portare a Milanello.