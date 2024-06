Corriere dello Sport - Il Milan tenta il colpo Rabiot: rinnovo con la Juve in standby, i rossoneri contattano il francese e fissano le condizioni

Il club rossonero tentato dal colpo a parametro zero: il francese accende la fantasia del Milan, che fissa le condizioni per lo sgarbo alla Juve.

Non solo Joshua Zirkzee. In attesa di definire il colpo in attacco, con l’attaccante olandese del Bologna in cima alla lista dei desideri e la trattativa avanzata e non troppo lontana dalla definitiva fumata bianca, il Milan lavora sottotraccia per piazza il colpo ad effetto: Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con la Juventus, che ha presentato l’offerta per il rinnovo ma non ha ancora ricevuto risposta.

Il club rossonero vorrebbe sfruttare la fase di stallo e piazzare il colpo ad effetto a parametro zero. La dirigenza del Milan si è già mossa contattando l’entourage di Rabiot per provare a capire le condizioni di un’operazione che potrebbe regalare a Fonseca un calciatore di qualità ed esperienza.

Come rivela il Corriere dello Sport, il direttore dell’area tecnica Moncada conosce molto bene Rabiot e sta studiando come arrivare al centrocampista francese in scadenza con la Juventus.