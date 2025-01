La scossa di Sergio Conceiçao rivitalizza il Milan, che rimonta contro la Juventus: "Ha portato energia"

Una serata che può svoltare la stagione del Milan: le parole del nuovo tecnico all'intervallo hanno fatto la differenza.

Chissà come si era immaginato l'esordio da allenatore del Milan Sergio Conceiçao: aspettarselo così era probabilmente impossibile. Allarmante nei primi 45 minuti, esaltante, soprattutto per l'esito finale, il secondo tempo.

La vittoria in rimonta dei rossoneri contro la Juventus che vale la finale di Supercoppa Italiana può dare un senso diverso alla stagione del Milan e rivitalizzare una squadra apparsa in evidente difficoltà anche in lunga parte nella serata di ieri.

Eppure, a volte basta poco per cambiare l'inerzia, di un intero anno ma soprattutto di una partita; c'è anche un pizzico di casualità nel successo rossonero, certo, ma ci sono sicuramente le mosse del tecnico a partita in corso che in qualche modo hanno avuto un effetto positivo sulla gara.

A fare la differenza però, più di tutto il resto, sono state le parole di Conceiçao, che hanno davvero già avuto un impatto sulla squadra.