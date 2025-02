Milan coi 4 tenori rimandato: Leao indolente, Pulisic spento, Gimenez non punge

Feyenoord vs AC Milan

Il Milan di gala nato dal mercato e scelto da Conceicao per sfidare il Feyenoord delude: Joao Felix l'unico a dare segnali di vivacità.

Esperimento fallito. O meglio dire, rimandato.

La prima volta del miglior Milan reso possibile dal super mercato di gennaio non ha prodotto i frutti sperati, col ko in casa del Feyenoord a gettare ombre sulla tenuta mentale e tattica dell'11 scelto da Sergio Conceicao per il primo dei due Playoff Champions.

L'articolo prosegue qui sotto

L'allenatore portoghese ha calato tutti gli assi a disposizione, ma l'epilogo non è stato quello immaginato: a strappare la sufficienza soltanto Joao Felix, rimandati invece Rafael Leao, Christian Pulisic e il grande ex della serata Santiago Gimenez.