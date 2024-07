I rossoneri ritrovano l'interesse dei Magpies per il difensore classe 2001: non sembra incedibile.

Pur non necessarie, le uscite in casa Milan sono comunque attualmente da valutare, con un calciomercato in continua evoluzione.

Mentre i rossoneri stringono, in entrata, per Strahinja Pavlovic, in relazione al capitolo cessioni potrebbe prendere quota qualche addio imprevisto.

Anche perché il Newcastle è tornato in maniera seria su Malick Thiaw, e potrebbe formulare un'offerta nelle prossime ore.