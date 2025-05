Verso Milan-Bologna: Jovic o Gimenez, Castro o Dallinga e come sta Ndoye, chi gioca la finale di Coppa Italia e le probabili formazioni

Meno uno alla finale dell'Olimpico tra Milan e Bologna, di nuovo di fronte dopo pochi giorni: le possibili scelte di Conceiçao e Italiano.

Venerdì scorso è andato in scena il primo round: l'ha vinto il Milan, che è tornato a farsi sotto a ridosso della zona Europa e ha inguaiato il Bologna nella sua corsa alla Champions League. E ora, tutto è quasi pronto per il secondo round.

Questa volta non c'è domani: chi vince alza al cielo dell'Olimpico la Coppa Italia, chi perde dovrà accontentarsi del secondo posto. Sergio Conceiçao vuole regalare al Milan il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana, Vincenzo Italiano evitare la quarta sconfitta in finale nelle ultime tre stagioni comprese le due di Conference League con la Fiorentina.

Come scenderanno in campo Milan e Bologna mercoledì alle 21? Chi sceglieranno Conceiçao e Italiano come rispettivo riferimento offensivo per provare a portare la finale dalla propria parte? Il recuperato Ndoye partirà dal primo minuto o dalla panchina?

Alla vigilia della grande sfida, quella che metterà in palio il penultimo trofeo nazionale della stagione prima dello Scudetto, ecco dunque come dovrebbero scendere in campo Milan e Bologna all'Olimpico di Roma.