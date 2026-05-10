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US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Milan-Atalanta senza Pulisic: forfait all'improvviso, non è stato convocato per il big match

Serie A
C. Pulisic
Milan vs Atalanta
Milan
Atalanta

L'attaccante statunitense ha rimediato un problema al gluteo nella rifinitura pre-Atalanta e non potrà prendere parte al posticipo delle 20:45.

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Christian Pulisic non giocherà Milan-Atalanta, posticipo delle ore 20:45. L'attaccante statunitense, infatti, ha rimediato un problema al gluteo nella rifinitura e non è stato convocato per la sfida contro la Dea, fondamentale in chiave Champions League soprattutto dopo la vittoria della Juventus a casa Lecce.

Pulisic è finito k.o all'improvviso e per questo motivo Allegri dovrà rivoltare la sua idea di formazione, con Leao che sarebbe dovuto andare in panchina e che invece sarà titolare al fianco di Gimenez.

Non è chiaro quanto l'ex Chelsea dovrà rimanere ai box per l'infortunio patito a poche ore dalla sfida contro l'Atalanta, ma i tifosi rossoneri sperano si possa trattare di un problema di poco conto in vista degli ultimi due turni.


  • LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-ATALANTA

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino

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  • IL LUNGO DIGIUNO

    Pulisic non avrà dunque modo di provare a concludere il lungo digiuno realizzativo che va avanti da mesi. L'attaccante statunitense, infatti, non segna da dicembre, con il buon avvio di stagione non proseguito nel 2026.

    Otto goal fin qui per Pulisic, che ha però realizzato il suo intero score nei primi mesi di campionato, per poi rimanere a secco nelle successive diciasette gare consecutive.

    Le partite contro Genoa e Cagliari chiuderanno il campionato di Serie A, nelle quali Pulisic proverà a essere nuovamente in campo e dimenticare i mesi senza reti con nuove marcature per portare in alto i rossoneri nel rush finale.

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