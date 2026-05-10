Milan-Atalanta senza Pulisic: forfait all'improvviso, non è stato convocato per il big match

Christian Pulisic non giocherà Milan-Atalanta, posticipo delle ore 20:45. L'attaccante statunitense, infatti, ha rimediato un problema al gluteo nella rifinitura e non è stato convocato per la sfida contro la Dea, fondamentale in chiave Champions League soprattutto dopo la vittoria della Juventus a casa Lecce.

Pulisic è finito k.o all'improvviso e per questo motivo Allegri dovrà rivoltare la sua idea di formazione, con Leao che sarebbe dovuto andare in panchina e che invece sarà titolare al fianco di Gimenez.

Non è chiaro quanto l'ex Chelsea dovrà rimanere ai box per l'infortunio patito a poche ore dalla sfida contro l'Atalanta, ma i tifosi rossoneri sperano si possa trattare di un problema di poco conto in vista degli ultimi due turni.



